Аварийно-спасательные мероприятия после ЧП в Махачкале завершены

Аварийно-спасательные мероприятия после взрыва на автомобильно-заправочной станции на окраине Махачкалы завершены. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.

Глава республики 1 октября начал совещание по актуальным вопросам с обсуждения последствий ЧП.

По словам Меликова, специалистами рассматриваются версии взрыва, связанные с состоянием газопровода.

До этого чиновник заявлял, что на данной АЗС ранее были выявлены нарушения, но затем устранены.

27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет произошло два хлопка с последующим возгоранием. В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

По версии Telegram-канала SHOT, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона. Площадь возникшего пожара превысила 500 квадратных метров. Спустя почти сутки огонь полностью потушили.

Ранее следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв.