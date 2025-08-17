Появилось видео, как автомобиль Honda разорвало пополам после удара о колонку АЗС в Ачинске

На видео попало, как в Ачинске Honda разорвало после столкновения с колонкой АЗС

В городе Ачинск автомобиль Honda разорвало пополам после столкновения с колонкой автозаправочной станции (АЗС). Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Водитель автомобиля «Honda Torneo» ехал гору на большой скорости. В это время со второстепенной дороги выезжала другая легковушка. Уходя от столкновения, водитель «Torneo» потерял управление, машина врезалась в колонку АЗС», — сообщает канал.

Водитель не выжил.

До этого в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4.

В результате произошедшего 32-летний водитель отечественного автомобиля, 37-летний водитель Audi A4 и 10-летний мальчик получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал 13-летний пассажир иномарки. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

