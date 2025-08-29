В российском регионе ввели запрет на публикацию неофициальных данных о БПЛА

Власти Республики Татарстан ввели запрет на публикацию неофициальной информации о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава региона Рустам Минниханов подписал соответствующий указ 29 августа.

Из документа следует, что теперь гражданам запрещено выкладывать в сеть любые сведения о дронах, в том числе фотографии и видеозаписи с ними. Ограничения распространяются на данные о применении БПЛА, местах их запуска и типах. Кроме того, власти запретили публиковать информацию, которая может рассекретить места расположения средств противовоздушной обороны.

«Запрет не затронет сообщения от республиканских и федеральных властей, однако распространять эти новости можно будет только со ссылкой на официальные источники», — говорится в материале.

В нем уточняется, что запрет будет действовать до отмены уровня базовой готовности в Татарстане. Президент РФ Владимир Путин ввел его 19 октября 2022 года.

28 августа мэрия города Новосибирска сообщила, что в период с 1 по 15 сентября в населенном пункте будет действовать запрет на запуск дронов. Решение было принято для обеспечения безопасности населения во время проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года, и единого дня голосования.

Ранее в Рязанской области запретили публиковать информацию о применении дронов.