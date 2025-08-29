На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Ижевска назовут в честь знаменитого оружейника

Бречалов: аэропорт Ижевска будет носить имя оружейника Калашникова
true
true
true
close
Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ижевский аэропорт будет носить имя знаменитого русского оружейника Михаила Калашникова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

«Друзья, наш новый аэропорт будет носить имя Михаила Тимофеевича Калашникова — так решили вы. Сегодня общественная палата республики подвела окончательные итоги голосования», — рассказал глава региона.

В ближайшее время результаты голосования, в котором приняли участие свыше 70 тысяч жителей Удмуртии, направят в Общественную палату РФ на утверждение.

В июне президент России Владимир Путин присвоил аэропорту города Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского.

29 апреля Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Последний рассказал главе государства об инициативе проживающих в регионе ветеранов, которые попросили вернуть аэропорту Гумрак историческое название и переименовать его в Сталинград. Российский лидер поддержал это предложение.

Ранее Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева.

