Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри в Республике Саха имени первого секретаря Якутского обкома (1965-1982) Гавриила Чиряева. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г.И. Чиряева», — говорится в указе.

В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о новых названиях для трех чеченских городов. Депутаты республики направили в нижнюю палату парламента РФ законопроекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская, утвержденные ранее правительством региона.

Обоснованием для переименования, проведенного после образования городов из сел в феврале прошлого года, послужил федеральный закон о наименованиях географических объектов, допускающий изменение названия при несоответствии традициям русского языка, а также результаты опросов населения: в Шелковской за переименование высказались 75,63% опрошенных, в Наурской — 61,45%, а в Серноводском — 100%.

Ранее в Волгограде вывеску с названием на здании аэропорта сменили на «Сталинград».