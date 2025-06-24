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Путин присвоил российскому аэропорту имя советского маршала

Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала СССР Александра Василевского
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Владимир Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту города Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.

29 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Последний рассказал главе государства об инициативе проживающих в регионе ветеранов, которые попросили вернуть аэропорту Гумрак историческое название и переименовать его в Сталинград. Российский лидер поддержал это предложение. Он заявил, что слова участников боевых действий являются для него законом. Позже председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании аэропорта Гумрак в Сталинград.

Ранее Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри имени Гавриила Чиряева.

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