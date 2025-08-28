На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре рассказали о ликвидации последствий взрыва в Саратове

Прокуратура: ликвидация последствий взрыва в доме в Саратове ведется медленно
true
true
true
close
Ирина Фенина/РИА Новости

Работы по ликвидации последствий взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове ведутся медленно. Об этом сообщили Telegram-канале прокуратуры.

По факту бездействия чиновников организована прокурорская проверка. Специалисты отметили, жильцы больше месяца не могут вернуться домой.

«Несмотря на обещания должностных лиц, работы ведутся медленно. Фактически жители были оставлены один на один со своей бедой: они вынуждены скитаться по временным пунктам размещения или арендовать жилье за свой счет», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что все чиновники, которые допустили волокиту и формальное отношение к своим обязанностям, понесут ответственность в установленном законом порядке.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях, возникающих при строительстве жилья в регионе.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попал момент взрыва в 10-этажке в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами