В прокуратуре рассказали о ликвидации последствий взрыва в Саратове

Работы по ликвидации последствий взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове ведутся медленно. Об этом сообщили Telegram-канале прокуратуры.

По факту бездействия чиновников организована прокурорская проверка. Специалисты отметили, жильцы больше месяца не могут вернуться домой.

«Несмотря на обещания должностных лиц, работы ведутся медленно. Фактически жители были оставлены один на один со своей бедой: они вынуждены скитаться по временным пунктам размещения или арендовать жилье за свой счет», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что все чиновники, которые допустили волокиту и формальное отношение к своим обязанностям, понесут ответственность в установленном законом порядке.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях, возникающих при строительстве жилья в регионе.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

