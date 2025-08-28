На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 17 га
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

В окрестностях села Криница под Геленджиком площадь лесного пожара разрослась до 17 гектаров. Причиной возгорания стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата, сообщает МЧС.

На борьбу с огнем направлен самолет Бе-200. В общей сложности в операции по тушению задействовано свыше 100 человек и 27 единиц специальной техники.

До этого глава Геленджика Алексей Богодистов побывал в Пшадском сельском округе, где лесной массив загорелся из-за падения частей украинского беспилотника.

По информации регионального управления МЧС, спасатели провели операцию по эвакуации туристов, оказавшихся в зоне, отрезанной огнем от безопасных маршрутов.

Возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением фрагментов сбитого украинского беспилотного летательного аппарата. Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией Краснодарского края было ликвидировано 18 беспилотников.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков дрона на крышу жилого дома эвакуировали десятки людей.

Атаки БПЛА на Россию
