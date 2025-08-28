На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший за 76 лет пожар на юге Франции потушен

Во Франции потушили крупнейший с 1949 года пожар, охвативший 17 тысяч гектаров
true
true
true
close
Securite Civile/Reuters

Один из крупнейших за последние десятилетия пожар во французском департаменте Од, охвативший 17 тысяч гектаров, потушен. Об этом сообщила в соцсети X региональная префектура.

«Благодаря мобилизации пожарных и других сотрудников, вовлеченных в борьбу с огнем и наблюдение за пострадавшими массивами, лесной пожар, который охватил 17 тыс. гектаров, потушен», — говорится в сообщении.

Пожар начался 5 августа и быстро охватил тысячи гектаров из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. Газета Le Parisien, ссылаясь на данные Государственного реестра лесных пожаров, написала, что одного человека, пожилую женщину, спасти не удалось. Еще девять человек пострадали.

Глава французского МВД Брюно Ретайо сообщил, что это возгорание стало самым крупным с 1949 года. По словам прокурора Монпелье Кристофа Барре, проведенная экспертиза показала, что условия возникновения пожара указывают на то, что он мог стать результатом умышленных действий.

Ранее вертолет, боровшийся с лесным пожаром во Франции, упал в озеро во время забора воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами