Крупнейший за 76 лет пожар на юге Франции потушен

Во Франции потушили крупнейший с 1949 года пожар, охвативший 17 тысяч гектаров

Один из крупнейших за последние десятилетия пожар во французском департаменте Од, охвативший 17 тысяч гектаров, потушен. Об этом сообщила в соцсети X региональная префектура.

«Благодаря мобилизации пожарных и других сотрудников, вовлеченных в борьбу с огнем и наблюдение за пострадавшими массивами, лесной пожар, который охватил 17 тыс. гектаров, потушен», — говорится в сообщении.

Пожар начался 5 августа и быстро охватил тысячи гектаров из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. Газета Le Parisien, ссылаясь на данные Государственного реестра лесных пожаров, написала, что одного человека, пожилую женщину, спасти не удалось. Еще девять человек пострадали.

Глава французского МВД Брюно Ретайо сообщил, что это возгорание стало самым крупным с 1949 года. По словам прокурора Монпелье Кристофа Барре, проведенная экспертиза показала, что условия возникновения пожара указывают на то, что он мог стать результатом умышленных действий.

Ранее вертолет, боровшийся с лесным пожаром во Франции, упал в озеро во время забора воды.