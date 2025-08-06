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Во Франции пожар уничтожил 16 тысяч гектаров леса

Le Parisien: лесной пожар на юге Франции стал самым крупным за последние 20 лет
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Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Пожар на юге Франции уничтожил 16 тысяч гектаров леса, став крупнейшим за последние 20 лет. Есть пострадавшие, пишет газета Le Parisien, ссылаясь на данные Государственного реестра лесных пожаров.

«Согласно базе данных о лесных пожарах (BDIFF), пожар, который начался во вторник в Оде, является самым крупным по меньшей мере за последние 20 лет», — говорится в материале.

По данным властей, одного человека, пожилую женщину, спасти не удалось. Еще девять человек пострадали. По предварительным данным, огонь уже уничтожил примерно 30 машин и 25 домов. Около 2,5 тысяч домов остались без электричество, перекрыты некоторые трассы. Однако, как сообщается, движение по крупнейшей автомагистрали А 9, ведущей из Франции в Испанию, возобновили после закрытия накануне.

Газета Le Figaro пишет, что возгорание пока не поддается контролю. На месте работают 1,9 тыс. специалистов, используют 500 единиц техники. Работает также специализированная авиация.

Ранее в Крыму произошел ландшафтный пожар.

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