Оперштаб Краснодарского края сообщил об увеличении площади пожаров

Оперштаб Кубани: площадь пожара под Геленджиком увеличилась до 14 га

Площадь лесного пожара на территории лесничества под Геленджиком увеличилась до 14 га. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 часов мск в Красной Щели площадь возгорания увеличилась до 6 га, в Грековой Щели — 5 га, в Темной Щели — 1 га, в районе села Береговое — 2 га.

До этого глава города Геленджика Алексей Богодистов посетил Пшадский сельский округ, где в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание в лесном массиве.

В региональном ГУ МЧС рассказали о спасении туристов, отрезанных пожаром от путей эвакуации.

Лесной пожар на территории Пшадского округа начался в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью над Краснодарским краем уничтожили 18 дронов.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков дрона на крышу жилого дома эвакуировали десятки людей.