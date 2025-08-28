Глава Геленджика побывал у лесного массива, загоревшегося из-за падения БПЛА

Глава города Геленджика Алексей Богодистов посетил Пшадский сельский округ, где в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание в лесном массиве. Чиновник сообщил о поездке в своем Telegram-канале.

По его словам, к ликвидации огня привлекли около 100 сотрудников экстренных служб и 20 единиц техники. Также на место происшествия направили вертолет, но пока его работе мешает боковой ветер.

«На данный момент продолжается тушение лесного пожара. <...> Разрушений и пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

Также Богодистов рассказал, что в связи с задымлением и возможным распространением огня власти приняли решение эвакуировать базу отдыха, расположенную рядом с горящим лесом. На базе одной из местных школ для людей развернули пункт временного пребывания.

В ночь на 28 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 18 украинских БПЛА в небе над Краснодарским краем.

Позже оперативный штаб региона сообщил о возгорании в лесном массиве в Геленджике. Пожар произошел в районе села Криница, он начался из-за падения обломков беспилотника. Всего на месте происшествия было зафиксировано три очага общей площадью около 200 квадратных метров.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские войска после саммита на Аляске увеличили число атак на российские гражданские объекты.