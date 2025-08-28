Напавший на полицейских в Москве состоял в экстремистских сообществах в интернете

ТАСС: напавший на полицейских в Москве состоял в экстремистских чатах

Подозреваемый в нападении на полицейских в Москве состоял в экстремистских чатах в интернете и вел переписки с экстремистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что задержанный состоял в экстремистских сообществах в интернете и вел активную переписку в экстремистских чатах, в том числе закрытых», — говорится в публикации.

27 августа у автозаправки на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». Когда на место приехали полицейские, он напал на них с ножом. В итоге злоумышленника удалось задержать и доставить в Следственный комитет.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал 112. Журналисты написали, что мотивом нападения мужчины на сотрудников внутренних дел в Москве стала ненависть к полиции.

Также сообщалось, что напавший на сотрудников московской полиции мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.