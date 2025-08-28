На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Казани
true
true
true
close
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Казани. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель ведомства.

Также ночью были введены, а позднее — сняты, ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи.

Издание Life со ссылкой на канал Shot сообщало, что пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что техническое строение загорелось в Волгоградской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

