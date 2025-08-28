СМИ: пожар начался в Краснодарском крае после предположительной атаки БПЛА

SHOT: в Краснодарском крае начался пожар после серии взрывов

Пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края. Предварительно, город атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

По словам местных жителей, они проснулись от громких звуков приблизительно в 3:00 мск.

«В общей сложности было слышно 6-8 мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание», — говорится в публикации.

Ночью 28 августа представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в Саратове и Сочи временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов.

Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что техническое строение загорелось в Волгоградской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.