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Суд вновь отказал актрисе Трояновой в снятии статуса иноагента

РИА Новости: актриса Яна Троянова не смогла оспорить статус иноагента в суде
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Евгений Биятов/РИА Новости

Актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ), известная российским зрителям по сериалу «Ольга», не смогла оспорить свой статус иноагента. Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу об исключении из соответствующего реестра, сообщил РИА Новости источник.

«Жалоба оставлена без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Троянова попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. В Минюсте сообщили, что артистка распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступала против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, Троянова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Кроме того, в июле 2024 года актрису внесли в перечень террористов и экстремистов. Поводом стало одно из ее интервью, где она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей.

В прошлом году Троянова уже пыталась снять с себя статус иноагента. Однако суд отказал ей, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием.

Ранее Яна Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме.

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