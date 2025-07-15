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Россиянам объяснили, как избежать блокировки переводов

Специалист Пушко: контроль расходов поможет избежать блокировки переводов
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Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам важно понимать, что их расходы по банковским картам должны соответствовать доходам, чтобы избежать блокировки финансовых операций. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Он отметил, что банки не могут без причины заблокировать карту или перевод. По его словам, они контролируют доходы и расходы с помощью алгоритмов и нейросети. Если у кредитной организации возникают подозрения, она может приостановить выполнение поручения по переводу.

«Обычно, надо еще и доказать законность транзакции — это мировая практика. А если человеку мало лимита по переводам в 100 тысяч, например, то он может прийти в банк и доказать, что у него зарплата, допустим, полмиллиона рублей. А если же условный Иван Иванович зарабатывает 30-50 тысяч в месяц, а переводит 100 тысяч, то у банка возникают вопросы. Расходы должны соответствовать доходам», — отметил Пушко.

Эксперт добавил, что банки перестраховываются из-за ужесточений в банковской сфере, которые ввели для борьбы с мошенниками.

Результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей в месяц при попадании в специальную базу данных ЦБ. У 4,4% это происходит регулярно.

Ранее в правительстве рассказали о блокировках мошеннических сайтов в 2024 году.

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