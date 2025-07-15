Россиянам объяснили, как избежать блокировки переводов

Россиянам важно понимать, что их расходы по банковским картам должны соответствовать доходам, чтобы избежать блокировки финансовых операций. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Он отметил, что банки не могут без причины заблокировать карту или перевод. По его словам, они контролируют доходы и расходы с помощью алгоритмов и нейросети. Если у кредитной организации возникают подозрения, она может приостановить выполнение поручения по переводу.

«Обычно, надо еще и доказать законность транзакции — это мировая практика. А если человеку мало лимита по переводам в 100 тысяч, например, то он может прийти в банк и доказать, что у него зарплата, допустим, полмиллиона рублей. А если же условный Иван Иванович зарабатывает 30-50 тысяч в месяц, а переводит 100 тысяч, то у банка возникают вопросы. Расходы должны соответствовать доходам», — отметил Пушко.

Эксперт добавил, что банки перестраховываются из-за ужесточений в банковской сфере, которые ввели для борьбы с мошенниками.

Результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей в месяц при попадании в специальную базу данных ЦБ. У 4,4% это происходит регулярно.

Ранее в правительстве рассказали о блокировках мошеннических сайтов в 2024 году.