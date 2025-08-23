Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам истории

Российские школы уже с 1 сентября 2025 года введут в образовательный процесс новые единые учебники истории для 5-7-х классов, при этом ввод учебников для 8-9-х классов по всей России запланирован с 2026-2027 учебного года. Об этом сообщил в интервью ТАСС ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

Он добавил, что все учебники по истории включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в 2025 году.

Как отмечала заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, единые учебники по истории с 5-го по 9-й класс подготовили в прошлом году под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин выступил с предложением создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны.

Ранее сообщалось, что в букварях российских первоклассников появится обращение Путина.