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В букварях российских первоклассников появится обращение Путина

Ямпольская: Путин подготовил обращение к первоклассникам на странице букваря
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подготовил обращение к будущим первоклассникам для нового букваря. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

Ямпольская в начале июня в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России попросила Путина обратиться к школьникам на первой странице букваря из единой государственной линейки учебников. Она также предложила вернуть учебнику, который сейчас называется «Азбука», название «Букварь».

По словам Ямпольской, главу государства попросили оставить обращение именно на букваре, потому что это будет первый учебник, который маленький россиянин возьмет в руки.

В конце июня Путин на встрече с авторами учебников предложил преподавать историю дошкольникам. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что его министерство сейчас вырабатывает единые подходы к преподаванию истории для младших школьников и дошкольников.

Ранее Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде в Австралии.

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