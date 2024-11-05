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Путин оценил предложение создать единый учебник по русскому языку

Путин призвал создать единые учебники по русскому языку и языкам республик

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин призвал создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 5 ноября, глава государства принял участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. На мероприятии он рассказал, что специалисты предлагают создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик.

«Согласен с экспертами», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что содержание таких учебников должно быть взаимосвязанным и сбалансированным.

3 ноября журналист Павел Зарубин рассказал о планах президента на 4–10 ноября. Он сообщил, что на неделе Путин примет верительные грамоты у новых иностранных послов в стране, а также выступит на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Кроме того, глава государства планирует принять участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Одной из главных повесток мероприятия, которое состоится 7 ноября в Сочи, станут отношения Москвы с западными державами.

Ранее Путин отреагировал на предложение президента Казахстана создать организацию по русскому языку в рамках СНГ.

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