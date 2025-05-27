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В российских школах ученики 8-х и 9-х классов будут изучать историю по новым учебникам

ТАСС: с 2026 года у учеников 8-х и 9-х классов появятся новые учебники истории
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Pixabay

С сентября следующего года ученики 8-го и 9-го классов будут изучать историю по новым учебникам. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на пресс-конференции в ТАСС.

Она отметила, что учебники по истории с 5-го по 9-й класс подготовили в прошлом году под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

«В этом году приобретаются учебники региональными органами исполнительной власти в сфере образования для школьников с 5-го по 7-й классы, потому что по новым учебникам истории мы должны работать в 5-7-х классах с 1 сентября 2025 года, а с 1 сентября 2026 года будем работать по новым учебникам истории для 8-9-х классов», — сказала Колударова.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке единых государственных учебников для всех школьных дисциплин в течение трех лет. Параллельно с созданием учебников будет модернизирована система подготовки и переподготовки педагогов. По словам Кравцова, это позволит обеспечить единые стандарты качества образования по всей стране.

В январе 2024 года Кравцов сообщил, что единые учебники по духовно-нравственной культуре России появятся в школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее в России появился школьный учебник по беспилотникам.

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