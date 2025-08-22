На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог-иноагент Марков рассказал об обрушившейся на него волне поддержки

Признанный иноагентом Марков заявил, что его поддержали настоящие патриоты
Владимир Трефилов/РИА Новости

Признанный Минюстом РФ иноагентом 22 августа политолог Сергей Марков заявил в своем Telegram-канале, что ему пишут и звонят со словами поддержки сотни людей.

«На меня сейчас обрушилась волна поддержки. Мне звонят и пишут сотни честных людей, настоящих патриотов России, желают удачи и выражают уверенность, что все разрешится хорошо», — написал Марков.

Он добавил, что останется российским патриотом и сторонником президента РФ Владимира Путина.

До этого Марков в беседе со СМИ выражал удивление включению в реестр иноагентов и заявлял, что хочет дождаться объяснений от властей.

В июле в момент обострения отношений между Россией и Азербайджаном Марков посетил форум в городе Шуша, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Политолог восхитился Алиевым как «мудрым лидером» и отметил «уникальный опыт» Баку, взявшего под контроль Нагорный Карабах во время войны с Арменией.

Действия Маркова вызвали критику среди военных блогеров, которые призвали «наказать» политолога.

Ранее в кабмине одобрили поправки о лишении иноагентов налоговых льгот.

