«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, наиболее известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое слово. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сегодня 13:08 по мск в эфире станции прозвучало слово «аортовый», которое не упоминалось ранее.

21 августа станция передала три загадочные шифровки: «олуховка», «крипокаюк» и «аморализм».

12 августа УВБ-76 передала загадочное сообщение о «толкосраме» за несколько минут до объявления точного места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Код: «НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Предположительно, она начала вещание в 1975 году. Станция получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».