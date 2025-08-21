На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Станция «Судного дня» передала загадочные сообщения после мощного удара по Украине

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова олуховка, крипокаюк и аморализм
true
true
true
close
Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, наиболее известная как «Радиостанция Судного дня», передала три загадочных сообщения. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 12:10 по московскому времени в эфире станции прозвучало слово «олуховка». В 13:05 и 13:35 по мск последовали еще две шифровки: «крипокаюк» и «аморализм».

В предыдущих сообщениях станции похожих шифровок не было замечено.

12 августа УВБ-76 передала сообщение о «толкосраме» за несколько минут до объявления точного места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Предположительно, станция начала вещание в 1975 году. Она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно.

В ночь на 21 августа Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетики на Украине. В сообщении подчеркивается, что цель атаки была достигнута. Российским бойцам удалось поразить все назначенные объекты.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

