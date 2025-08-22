На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

18-летнюю украинку депортировали из Польши после скандального концерта Макса Коржа

Польские власти депортировали 18-летнюю украинку из-за концерта Макса Коржа
close
@maxkorzhmus/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Из Польши депортировали 18-летнюю украинку, сходившую на концерт Макса Коржа. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Одной из первых в списках на депортацию после скандального концерта белорусского рэпера оказалась 18-летняя Ангелина, которая приехала в Польшу из Украины в феврале 2022 года. Девушка жила у бабушки в Прушкуве, училась в аспирантуре и работала в интернет-магазине в Пястуве. Но сейчас она уже направляется к Днепру.

«Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной приехали в 6 утра. Даже вещи не дали забрать. Забрали и депортировали на Украину. У меня пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону», — объяснила девушка.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск назвал антипольские действия украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше частью «сценария Путина». Сообщение Туска появилось вскоре после заседания кабмина, на котором премьер рассказал о депортации 57 украинцев, связанных с «беспорядками и провокациями» на концерте Макса Коржа, который прошел 9 августа в Варшаве.

Во время выступления несколько молодых людей размахивали красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). Некоторое польские политики выступили с резким осуждением случившегося, призвав привлечь преступников к уголовной ответственности либо депортировать их на Украину для службы в вооруженных силах страны.

Ранее США депортировали из страны первых украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами