18-летнюю украинку депортировали из Польши после скандального концерта Макса Коржа

Из Польши депортировали 18-летнюю украинку, сходившую на концерт Макса Коржа. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Одной из первых в списках на депортацию после скандального концерта белорусского рэпера оказалась 18-летняя Ангелина, которая приехала в Польшу из Украины в феврале 2022 года. Девушка жила у бабушки в Прушкуве, училась в аспирантуре и работала в интернет-магазине в Пястуве. Но сейчас она уже направляется к Днепру.

«Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной приехали в 6 утра. Даже вещи не дали забрать. Забрали и депортировали на Украину. У меня пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону», — объяснила девушка.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск назвал антипольские действия украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше частью «сценария Путина». Сообщение Туска появилось вскоре после заседания кабмина, на котором премьер рассказал о депортации 57 украинцев, связанных с «беспорядками и провокациями» на концерте Макса Коржа, который прошел 9 августа в Варшаве.

Во время выступления несколько молодых людей размахивали красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). Некоторое польские политики выступили с резким осуждением случившегося, призвав привлечь преступников к уголовной ответственности либо депортировать их на Украину для службы в вооруженных силах страны.

Ранее США депортировали из страны первых украинцев.