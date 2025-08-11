Глава Минобороны Польши осудил бандеровский флаг на концерте в Варшаве

Косиняк-Камыш осудил бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил инцидент с поднятием бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Ситуацию чиновник прокомментировал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что гости Польши должны соблюдать ее законы и обычаи.

Чиновник отметил, что его отношение к тому, что совершали в прошлом столетии сторонники «Организации украинских националистов» и ее боевого крыла «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России) на Волыни, а также к действиям Степана Бандеры и других предводителей этой организации, однозначно.

«Это была преступная организация, которая действовала против Польши», — заявил Косиняк-Камыш.

Глава польского МВД Марчин Кервиньский на пресс-конференции 11 августа сообщил, что несколько молодых людей, предположительно, украинцев, подняли бандеровский флаг на концерте Коржав Варшаве.

