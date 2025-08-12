Польские власти намерены депортировать десятки украинцев после инцидента на концерте белорусского музыканта Макса Коржа, где развернули бандеровский флаг. Об этом на заседании кабинета сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует РИА Новости.

«Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны. Им придется покинуть страну добровольно или под принуждением», — рассказал Туск.

Он уточнил, что среди депортируемых — 57 украинцев и шесть белорусов, а причина высылки — провокации и беспорядки, устроенные гражданами на концерте рэпера.

После выступления Коржа 9 августа в Варшаве в соцсетях появились видеоролики и фотографии, на которых несколько молодых людей размахивали красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ).

Ряд польских политиков выступили с резким осуждением случившегося, призвав привлечь преступников к уголовной ответственности либо депортировать их на Украину для службы в Вооруженных силах страны.

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.