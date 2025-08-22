На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В русскоязычных школах Азербайджана появится предмет на азербайджанском

Историю Азербайджана в русскоязычных школах будут преподавать на азербайджанском
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Предмет «Историю Азербайджана» в русскоязычных школах будут преподавать только на азербайджанском языке. Как пишет новостной портал Caliber.az, нововведение распространяется на все иноязычные школы и вступает в 2025-2026 учебном году.

Указ распространяется на школьников 5-6 классов. Уточняется, что русскоязычных школ подавляющее большинство среди учебных заведений, где ведется обучение на иностранном языке.

В июле министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что сейчас вопрос закрытия русских школ в стране не стоит на повестке, однако их ученики должны знать государственный язык. При этом министр признал, что сегодня в азербайджанских школах наблюдается дефицит преподавателей русского языка.

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк заявил, что есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, и они пытаются этого достичь. В качестве примера дипломат привел закрытие Русского дома в Баку. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в свою очередь назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что организация занималась шпионажем.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.

