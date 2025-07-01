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В России заявили о попытках отдельных сил испортить отношения между Москвой и Баку

Масюк: отдельные силы пытаются «внести раскол» между Россией и Азербайджаном
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Есть силы, которые заинтересованы в ухудшении отношении между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан, и они пытаются этого достичь. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк, передает ТАСС.

В качестве примера дипломат привел «инсинуации» по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года, из-за которых был закрыт Русский дом в Баку.

Масюк обвинил западные страны в попытке вытеснить Россию из процесса нормализации отношений между Армений и Азербайджаном, в стремлении принудить стороны к заключению «скороспелого мирного соглашения». Представитель МИД РФ напомнил, что Россия последовательно поддерживает усилия республик, направленные на полноценную нормализацию отношений на основе договоренностей 2020 и 2022 годов.

Россия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного договора и предложила свою площадку для подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном, добавил Масюк.

Ранее в МИД России ответили на обвинения Азербайджана в адрес российских силовиков.

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