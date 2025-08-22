Временные ограничения на полеты были введены еще в двух российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги и Самары. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель ведомства.

До этого Кореняко рассказал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда и Саратова.

Позднее губернатор Андрей Бочаров заявил, что силы министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Волгоградской области.

Ночью 22 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы (ПВО) сбивают украинские беспилотники на юге города. Очевидцы рассказали, что с 00:50 мск слышали 7–10 взрывов над городом, а также звук мотора и видели яркие вспышки над Волгой.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.