В небе над Японией заметили падение «огненного шара»

SHOT: жители Японии в ночь на среду заметили в небе падающий огненный шар
В ночь на среду, 20 августа, жители Японии заметили в небе «огненный шар». Об этом сообщает телеканал NHK.

В публикации говорится, что люди заметили очень яркий метеор.

«Многие жители префектур Кагосима и Миядзаки сообщили в социальных сетях о том, что видели в небе световой шар примерно в одиннадцать часов вечера», — говорится в статье.

Камеры телеканала в аэропортах Кагосима, Фукуока и Мацуяма зафиксировали яркое свечение и быстро движущийся вниз объект.

Директор Сэндайского космического музея в Сацумасэндай Маэда Тосихиса заявил, что метеоры, выглядящие как огненный шар, вызываются пылью, частями астероидов и другими космическими объектами, сгорающими при попадании в земную атмосферу.

Он отметил, что данный световой шар, несомненно, является именно таким метеором. Эксперт добавил, что метеорит мог упасть в море.

До этого пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института сообщила, что над станцией Восток в Антарктиде пролетел крупный метеорит. Объект заметили в небе в среду, 13 августа. Он летел быстро и оставил за собой яркий белый след, который был заметен около 30 минут.

Ранее астроном рассказала, как Луна изменит цвет во время затмения в сентябре.

