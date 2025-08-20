На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае прошел мощный смерч

Мощный смерч разрушил дома в Суксуне Пермского края
eyeclick/Global Look Press

В поселке Суксун Пермского края прошел мощный смерч. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В результате разгула стихии населенный пункт остался без света. Смерч повредил линии электропередачи. В поселке никто не пострадал, но были разрушены дома и уничтожены огороды. Смерч оставил без крыши над головой 90-летнюю местную жительницу, превратив ее дом в обломки.

12 августа сообщалось, что на Ладожском озере недалеко от деревни Кириково в Ленинградской области заметили три смерча.

3 августа смерч обрушился на пляж с отдыхающими в поселке Агой Краснодарского края. Он сначала поднял в воздух шезлонги, а потом и катамаран, который рухнул на крышу пляжной постройки.

21 июня жители села Омутинское в Тюменской области заметили смерч над жилыми домами и сняли его на видео.

Ранее российский профессор объяснил, почему участились ураганы.

