Три смерча прошлись по Ладожскому озеру

Фонтанка: в Ленинградской области вдоль берега прошлись три смерча
true
true
true

На Ладожском озере недалеко от деревни Кириково (Ленинградская область) заметили три смерча. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка».

По данным издания, погодное явление наблюдалось во вторник, 12 августа. В момент прохождения смерчей вдоль берега неподалеку в глэмпинге отдыхала семья.

Сообщается, что непогода сопровождалась ливнем с крупным градом, но продлились осадки недолго. Тем не менее, на полученных от очевидцев видеокадрах можно заметить микрошквал — мощный узкий поток воздуха из грозового облака.

В середине мая в американском Кентукки супружеская пара серьезно пострадала в результате разрушительного торнадо. В округе Лорел пожилые Пол и Гейл Клан пыталась укрыться от смерча, который развил скорость ветра до 270 км/ч и сравнял с землей целые города. Когда супруги поняли, что спрятаться от торнадо не удастся, они закрылись в спальне и сидели в обнимку.

Ветер начал крушить все вокруг, тогда они взялись за руки и держались, пока потоки воздуха насильно не разделили их. После этого обоих супругов нашли под обломками дома. Они оба остались без одной руки. Их госпитализировали. Мужчина пришел в себя, но из-за деменции не понял, что с ним произошло. Его супругу из-за множественных повреждений врачи ввели в искусственную кому.

Ранее на видео попал «танцующий» смерч из США.

