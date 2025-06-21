Над Тюменью поднялся гигантский смерч

Жители села Омутинское в Тюменской области заметили смерч над жилыми домами и сняли его на видео. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на очевидцев.

Как сообщил порталу синоптик, автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн, смерч выглядит как воронка, потому что в его центре очень низкое давление, и туда засасывает пыль, грязь и воду.

Эксперт пояснил, что смерч обычно начинается в грозовом облаке и тянется до земли. О скорости ветра внутри вихря можно судить по разрушениям, которые они после себя оставляют, указал Винштейшн.

«Я думаю, что людям из той местности следует выехать на место и визуально оценить полосу прохождения вихря, зафиксировать все на фото и видео», — резюмировал собеседник портала.

19 мая смерч разрушил дом и выкорчевал деревья в деревне Смирновке под Хабаровском, стихийное бедствие привело к обрыву проводов и отключениям света в самом Хабаровске. На улице Сергеевской в этом городе начали массово падать старые тополя, в результате чего чуть не пострадали находившиеся на улице дети. Также сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на этой же улице.

Ранее ветер снес жительницу Красноярска с балкона.