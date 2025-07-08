Российский профессор объяснил, почему участились ураганы

За последние два десятилетия частота и интенсивность ураганов и торнадо существенно увеличились. Глобально эти явления возникают из-за термодинамической неустойчивости и неравномерности нагрева воздушных и водных масс. Поэтому торнадо и ураганы часто возникают над океанами, однако встречаются и в глубине материков, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Существуют гипотезы, что причиной увеличения количества, а иногда и мощности ураганов в последние годы служит глобальное потепление, приводящее к увеличению температуры поверхности океана. Однако механизмы этого влияния еще изучаются.

«Если рассматривать эти явления на континентах, то здесь основой термодинамической стабильности воздушных масс вблизи земной поверхности являются в первую очередь леса. При вырубке лесов может возникать эффект аэродинамической трубы, что способно привести к повышению частоты и увеличению разрушительной силы ураганов. Это ярко проявляется в степях и пустынях, где данные явления наиболее распространены», — объяснил он.

В городских условиях дополнительным фактором риска является хаотичная застройка, которая не учитывает эффект аэродинамической трубы, возникающий без учета розы ветров.

«Это может значительно усиливать ветер, придавая ему ураганную силу, а также способствовать образованию завихрений, в том числе смерчей. Стоит отметить, что точные механизмы формирования торнадо (смерчей) до конца не изучены — исследования в этой области также продолжаются», — рассказал профессор.

Важно отметить, что научное сообщество продолжает активные исследования в этой области, разрабатывая новые методы прогнозирования и защиты.

«Современные технологии мониторинга, включая спутниковые системы и распределенные сети датчиков, позволяют точнее предсказывать опасные явления. Проблема требует комплексного подхода — от восстановления зеленых насаждений после вырубок лесов до инженерных решений для каждого городского квартала», — резюмировал Юрасов.

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