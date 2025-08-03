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В Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран

Очевидец снял на видео, как смерч поднял в воздух катамаран на пляже Кубани

Смерч обрушился на пляж с отдыхающими в поселке Агой Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как смерч сначала поднял в воздух шезлонги, а потом и катамаран, который рухнул на крышу пляжной постройки.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсинском районе проводится эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, сильные ливни привели к подъему уровня воды в реках. В поселке Лермонтово смыло мост, движение через Молдаванский перевал было ограничено из-за схода селя, добавил Кондратьев.

По данным госкомпании «Автодор», в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М-4 «Дон». На аварийном участке организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.

Накануне в МЧС предупредили, что в течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Ранее ввтобус с 25 пассажирами упал с моста в разлившуюся реку на Кубани.

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