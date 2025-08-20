На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре предупредили о похолодании к концу недели в Москве

Вильфанд: в Москве к концу недели похолодает до нормы середины сентября
Антон Кардашов/Агентство «Москва»

К концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в Москве еще будут периоды теплой погоды, но не на этой неделе. 20 августа в столице пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет +21...+22°C. На следующий день температура понизится до +15...+17°C. В выходные прогнозируются осадки и +14...+19°C.

Вильфанд подчеркнул, что такая температура будет ниже нормы на три-четыре градуса, что соответствует началу второй недели сентября.

18 августа Вильфанд сообщил, что в регионах Сибирского федерального округа прогнозируются сильные осадки, а в Якутии уже зафиксировали заморозки.

14 августа метеорологи сообщили, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.

