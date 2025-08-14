Россиянам предсказали теплую осень

Осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России, отмечают метеорологи сервиса Яндекс Погода.

Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

Сентябрь и октябрь в Москве будет теплее средних показателей за последние годы, а самым теплым за последнее десятилетие в столичном регионе окажется ноябрь.

После засушливой осени 2024 года многие города вернутся к своей климатической норме. Дожди ожидаются в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Ростов-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Перми. В Москве количество осадков будет близко к норме, но сентябрь ожидается более засушливым.

Летом Москва пережила мощный циклон. Над регионом бушевал мощнейший ураган с ливнем, градом и шквалистым ветром. В результате падали деревья, срывались крыши, останавливались поезда, а люди оставались без электричества.

Ранее в Москве был побит рекорд за последние 150 лет.