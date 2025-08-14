На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам предсказали теплую осень

Яндекс Погода: осень может поставить новые температурные рекорды в РФ
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России, отмечают метеорологи сервиса Яндекс Погода.

Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

Сентябрь и октябрь в Москве будет теплее средних показателей за последние годы, а самым теплым за последнее десятилетие в столичном регионе окажется ноябрь.

После засушливой осени 2024 года многие города вернутся к своей климатической норме. Дожди ожидаются в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Ростов-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Перми. В Москве количество осадков будет близко к норме, но сентябрь ожидается более засушливым.

Летом Москва пережила мощный циклон. Над регионом бушевал мощнейший ураган с ливнем, градом и шквалистым ветром. В результате падали деревья, срывались крыши, останавливались поезда, а люди оставались без электричества.

Ранее в Москве был побит рекорд за последние 150 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами