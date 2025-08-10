Синоптики предупредили о дожде и до +24°C в Москве

В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до +24°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до +13°C. По данным синоптиков, ветер будет западный, со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

В Подмосковье в этот день температура воздуха прогнозируется в пределах +19…+24°C, а в ночь на воскресенье возможно похолодание до +10°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что в выходные и в начале следующей недели в центральной части России установится погода, близкая к климатической норме, с кратковременными дождями.

По его словам, температура в регионе будет соответствовать многолетним значениям, характерным для конца второй — начала третьей пятидневки августа. В Москве и соседних областях днем ожидается от +19 до 24 °C, ночью — от +9 до 14 °C. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в понедельник.

