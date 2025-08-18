Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об опасных погодных явлениях

Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируются осадки и заморозки

В регионах Сибирского федерального округа прогнозируются сильные осадки, а в Якутии уже зафиксировали заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Новосибирской области в ближайшие дни будет отмечаться температурный фон в диапазоне 25-26 градусов, при этом ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Аналогичная ситуация в Томской, Омской, Кемеровской областях. В Красноярском крае будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в Якутии и Забайкальском крае уже были отмечены заморозки. Там температура воздуха опускалась до -1°C, отметил научный руководитель.

14 августа метеорологи сообщили, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

