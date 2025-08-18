На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об опасных погодных явлениях

Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируются осадки и заморозки
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В регионах Сибирского федерального округа прогнозируются сильные осадки, а в Якутии уже зафиксировали заморозки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Новосибирской области в ближайшие дни будет отмечаться температурный фон в диапазоне 25-26 градусов, при этом ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Аналогичная ситуация в Томской, Омской, Кемеровской областях. В Красноярском крае будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в Якутии и Забайкальском крае уже были отмечены заморозки. Там температура воздуха опускалась до -1°C, отметил научный руководитель.

14 августа метеорологи сообщили, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами