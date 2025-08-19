Число пострадавших при взрыве в здании завода в Рязанской области увеличилось

МЧС: число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» возросло до 164

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в поселке Лесной в Рязанской области выросло до 164 человек, из которых 25 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ликвидации последствий происшествия участвовали 361 человек, к работам были привлечены 85 единиц техники.

Взрыв произошел 15 августа. Вскоре власти региона распорядились ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ранее, четыре года назад, на этом же предприятии уже был взрыв. Тогда не выжили 17 человек.

По сведениям Telegram-каналов, возможной причиной взрыва стало нарушение правил безопасности — предположительно, сотрудник использовал сварочный аппарат или болгарку рядом с порохом.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявлял, что пострадавшие могут рассчитывать на сумму от 313,5 тыс. руб. до 627 тыс. руб., в зависимости от причиненного вреда здоровью.

