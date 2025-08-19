Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов

В международном аэропорту Волгограда введены ограничения на полеты самолетов гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
Он уточнил, что введенные временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.
18 августа сообщалось, что в аэропортах Пензы и Тамбова введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
За день до этого временно перестали принимать и отправлять самолеты международные аэропорты Казани и Нижнего Новгорода.
13 августа стало известно, что в период действия временных ограничений в международном аэропорту Волгограда на запасные аэродромы отправились два самолета.
Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.