Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены ограничения на полеты

В международном аэропорту Волгограда введены ограничения на полеты самолетов гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.

18 августа сообщалось, что в аэропортах Пензы и Тамбова введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

За день до этого временно перестали принимать и отправлять самолеты международные аэропорты Казани и Нижнего Новгорода.

13 августа стало известно, что в период действия временных ограничений в международном аэропорту Волгограда на запасные аэродромы отправились два самолета.

