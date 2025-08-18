На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензе и Тамбове введены ограничения на работу аэропортов

Росавиация: в аэропортах Пензы и Тамбова введены временные ограничения на полеты
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Пензы и Тамбова введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом с своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области начал действовать план «Ковер». Его заявление последовало через час после того, как в регионе стало известно о введении режима беспилотной опасности. В целях безопасности в области ограничена работа мобильного интернета.

В начале августа Пензенскую область атаковал рой украинских дронов. Под удар попал объект промышленности. В результате инцидента пострадали трое сотрудников завода. Кроме того, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Пензе произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников ВСУ.

