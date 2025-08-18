На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге загорелась кровля административного здания

МЧС: в Петербурге горят 400 квадратных метров кровли административного здания
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге загорелась кровля административного здания на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает городское управление МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном административном здании, расположенном в Колпинском районе на Пролетарской улице. В тушении огня принимают участие 40 пожарных и девять единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не имеется.

6 августа сообщалось, что в промзоне поселка Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелось заброшенное здание.

2 июля стало известно, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который охватил ангар на юге Санкт-Петербурга.

4 июня произошел пожар в бизнес-центре в Невском районе Санкт-Петербурга. Его причиной стало возгорание лифтового оборудования.

Ранее в Петербурге произошел пожар в производственном здании.

