В Петербурге загорелась кровля административного здания

В Санкт-Петербурге загорелась кровля административного здания на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает городское управление МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном административном здании, расположенном в Колпинском районе на Пролетарской улице. В тушении огня принимают участие 40 пожарных и девять единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не имеется.

