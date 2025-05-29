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В Петербурге произошел пожар в производственном здании

МЧС: в Петербурге локализовали пожар площадью 100 кв. м
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МЧС Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге произошел пожар площадью 100 кв. м на территории производственного здания, расположенного по адресу Кондратьевский проспект, 72. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Петербурга.

Пожар начался на пятом этаже шестиэтажного здания. Люди в результате инцидента не пострадали. К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц техники и 41 человек личного состава МЧС.

К настоящему моменту открытое горение в здании ликвидировано.

По адресу Кондратьевский проспект, 72 зарегистрировано более десяти предприятий, в том числе завод «Авангард».

До этого «Фонтанка» сообщала, что пожар возник именно на территории этого завода.

ОАО «Авангард» — предприятие радиоэлектронного комплекса (РЭК) России, соучредитель Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники и инфотелекоммуникаций. Завод занимается производством датчиков, лифтового оборудования, силовой электроники и др.

Ранее в Московском районе Петербурга загорелся склад.

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