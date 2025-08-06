В Петербурге загорелось заброшенное здание

Заброшенное здание загорелось в промзоне поселка Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал 78.

На месте работают пожарные. Выясняются причины возгорания. Информация о пострадавших нет.

Сегодня в Кемерово произошел пожар в здании крупнейшего городского рынка «Колос». По данным МЧС, огонь охватил площадь около 50 кв. м. На момент возгорания в помещениях не было посетителей. Пострадавших, по предварительной информации, нет. По словам очевидцев, пожар начался в одном из торговых бутиков.

Накануне в центре Москвы загорелась стройплощадка. На место прибыли пять бригад МЧС и полиция. Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что пожар возник в Большом Златоустинском переулке рядом с кафе-клубом «Папа Вейдер». Предварительно, возгорание произошло на строительной площадке, которая находится на заднем дворе заведения.

Ранее в Симферополе маршрутка с пассажирами воспламенилась и попала на видео.