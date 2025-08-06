На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге загорелось заброшенное здание

В Приморском районе Петербурга огонь охватил заброшенное здание
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Заброшенное здание загорелось в промзоне поселка Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал 78.

На месте работают пожарные. Выясняются причины возгорания. Информация о пострадавших нет.

Сегодня в Кемерово произошел пожар в здании крупнейшего городского рынка «Колос». По данным МЧС, огонь охватил площадь около 50 кв. м. На момент возгорания в помещениях не было посетителей. Пострадавших, по предварительной информации, нет. По словам очевидцев, пожар начался в одном из торговых бутиков.

Накануне в центре Москвы загорелась стройплощадка. На место прибыли пять бригад МЧС и полиция. Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что пожар возник в Большом Златоустинском переулке рядом с кафе-клубом «Папа Вейдер». Предварительно, возгорание произошло на строительной площадке, которая находится на заднем дворе заведения.

Ранее в Симферополе маршрутка с пассажирами воспламенилась и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами