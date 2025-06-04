На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге потушили пожар в бизнес-центре

МЧС: пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Петербурге
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, передает РИА Новости.

«В лифтовом помещении бизнес-центра происходило горение оборудования на площади три квадратных метра. В 14:32 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в бизнес-центре Санкт-Петербурга людей эвакуировали из-за возгорания лифта. В МЧС рассказали, что причиной произошедшего стало возгорание лифтового оборудования. Во время пожара никто не пострадал.

По словам очевидцев, в бизнес-центре они не слышали сигнализации. Тем не менее, работники быстро разблокировали все двери и помогли людям безопасно покинуть здание.

25 мая в Московской области загорелся торговый центр. Пожар зафиксировали на втором этаже в павильоне с хозтоварами, после чего огонь распространился на другие объекты. В результате пожар охватил 400 квадратных метров.

Ранее петербуржец распылил на глухонемых перцовый баллончик в лифте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами