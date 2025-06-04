В Санкт-Петербурге потушили пожар в бизнес-центре

Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, передает РИА Новости.

«В лифтовом помещении бизнес-центра происходило горение оборудования на площади три квадратных метра. В 14:32 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в бизнес-центре Санкт-Петербурга людей эвакуировали из-за возгорания лифта. В МЧС рассказали, что причиной произошедшего стало возгорание лифтового оборудования. Во время пожара никто не пострадал.

По словам очевидцев, в бизнес-центре они не слышали сигнализации. Тем не менее, работники быстро разблокировали все двери и помогли людям безопасно покинуть здание.

25 мая в Московской области загорелся торговый центр. Пожар зафиксировали на втором этаже в павильоне с хозтоварами, после чего огонь распространился на другие объекты. В результате пожар охватил 400 квадратных метров.

Ранее петербуржец распылил на глухонемых перцовый баллончик в лифте.