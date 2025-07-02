В Петербурге ликвидировали пожар, охвативший ангар

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который охватил ангар на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло на улице Витебская Сортировочная. Пламя распространилось на площади 900 кв. м. К тушению были привлечены более 40 пожарных и девять единиц техники.

«Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседнюю 3-тонную емкость с дизельным топливом», — отмечается в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

По данным «Фонтанки», горел ремонтный ангар, принадлежащий бюджетному учреждению «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Отмечается, что находившаяся в ангаре техника не получила повреждений.

30 июня спасатели реанимировали котенка, который надышался угарным газом во время пожара в деревне Курово Истринского округа Московской области. На первом этаже дома эвакуировали всех жителей подъезда — 30 человек, но в горящей квартире хозяйка не успела вытащить котенка, который спрятался от испуга. Прибывшие спасатели нашли его во время тушения огня на кухне под столом. Один из огнеборцев вынес котенка на улицу и стал оказывать ему первую помощь. Котенок выжил и его сразу же забрала хозяйка.

Ранее в Подмосковье 13 автомобилей такси сгорели на стоянке.