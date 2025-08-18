В Росавиации прокомментировали инцидент с Ан-24 в Тюмени

Росавиация назвала выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Ан-24 в Тюмени серьезным авиационным инцидентом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

В настоящий момент Тюменское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации занимается расследованием причин случившегося.

«Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — добавил Кореняко.

18 августа в аэропорту Тюмени самолет АН-24 авиакомпании А 247 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров, пострадавших нет.

До этого в Усть-Большерецком районе Камчатки самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. Самолет следовал рейсом из аэропорта Мильково на посадочную площадку Озерновское. На борту находились семь человек, никто из них не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. Транспортные прокуроры начали проверку соблюдения требований безопасности полетов.

