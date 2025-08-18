На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации прокомментировали инцидент с Ан-24 в Тюмени

Росавиация назвала выкат Ан-24 за пределы ВПП в Тюмени серьезным инцидентом
true
true
true
close
Уральская транспортная прокуратура

Росавиация назвала выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Ан-24 в Тюмени серьезным авиационным инцидентом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

В настоящий момент Тюменское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации занимается расследованием причин случившегося.

«Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — добавил Кореняко.

18 августа в аэропорту Тюмени самолет АН-24 авиакомпании А 247 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров, пострадавших нет.

До этого в Усть-Большерецком районе Камчатки самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. Самолет следовал рейсом из аэропорта Мильково на посадочную площадку Озерновское. На борту находились семь человек, никто из них не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. Транспортные прокуроры начали проверку соблюдения требований безопасности полетов.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами