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На Камчатке самолет сошел с посадочной полосы при посадке

Прокуратура: самолет Ан-2 выкатился за пределы посадочной полосы на Камчатке
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Elena Mayorova/Global Look Press

В Усть-Большерецком районе Камчатки самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел примерно в 13:20 местного времени, самолет следовал рейсом из аэропорта Мильково на посадочную площадку Озерновское. На борту находились семь человек, никто из них не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения.

Транспортные прокуроры начали проверку соблюдения требований безопасности полетов. Кроме того, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.

Этим же утром в селе Дебрышки в Татарстане на участок частного дома упал летательный аппарат. Как сообщили местные источники, предположительно, это был учебный самолет. На место происшествия направили сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются, данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.

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